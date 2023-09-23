В Казани спасли годовалого ребенка, съевшего крысиный яд

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сотрудники Госавтоинспекции помогли казанцу оперативно сопроводить до больницы его годовалого ребенка. Мальчик съел крысиный яд.

Как сообщили в ГИБДД, инцидент произошел еще 17 сентября. Ребенок дома случайно проглотил отраву, после чего отец повез его в больницу. По пути он встретил патрульный экипаж, который благополучно сопроводил автомобиль до медучреждения.

Семья выразила слова благодарности в адрес сотрудников.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В январе казанские врачи спасли ребенка, который поперхнулся орехами. Хирург ДРКБ провел процедуру бронхоскопии и вынул из бронхов инородные тела.

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Айрат Назипов