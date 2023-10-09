Татарстанец предстанет перед судом за незаконный вылов раков на Каме

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Камским транспортным прокурором утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Мензелинска. Он обвиняется в незаконном вылове 465 речных раков при помощи запрещенного орудия лова (сети-раколовки), сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Ущерб водным биологическим ресурсам России от его противоправных действий составил более 50 тысяч рублей. Преступная деятельность пресечена сотрудниками транспортной полиции, а орудие незаконного лова и моторная лодка изъяты.

Транспортным прокурором уголовное дело направлено в мировой суд участка №1 по Мензелинскому району Татарстана для рассмотрения по существу.

Напомним, в прошлом месяце в Тукаевском районе Татарстана также вынесли приговор 30-летнему мужчине, который в июне незаконно добыл 1,3 тысячи речных раков на Каме. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей, а незаконное орудие лова изъяли и уничтожили.



В мае прошлого года на Каме в Алексеевском районе Татарстана задержали браконьера, который незаконно ловил рыбу. У него изъяли 120 единиц рыбы, сеть для ее ловли и резиновую лодку. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценили почти в 125 тысяч рублей.

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Максим Кокунин