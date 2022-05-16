В Татарстане задержали браконьера, причинившего ущерб биоресурсам почти на 125 тысяч рублей

На реке Каме, в 2 км от села Лебедино в Алексеевском районе Татарстана, обнаружили гражданина, который незаконно ловил рыбу. Его задержали сотрудники Госкомитета республики по биоресурсам совместно с полицейскими во время проведения операции «Нерест».



У него изъяли 120 единиц рыбы, сеть для ее ловли и резиновую лодку. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценивается в 124 960 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ — незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.

По итогам первого квартала 2022 года в Татарстане предотвратили ущерб водным биологическим ресурсам на 26 миллионов рублей. С начала года из водоемов изъяли более 1,3 тысячи браконьерских орудий лова.

Маргарита Головатенко