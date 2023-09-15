В Татарстане оштрафовали мужчину за незаконный вылов раков на Каме

В Тукаевском районе Татарстана вынесли приговор 30-летнему мужчине, который в июне незаконно добыл 1,3 тысячи речных раков на Каме. Для достижения цели он применял сети и раколовки, которые признаны запрещенными орудиями лова.

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, челнинец причинил ущерб водным биологическим ресурсам России на 160 тысяч рублей. Он признал вину и заявил, что возместил ущерб и сделал добровольное пожертвование на нужды детдома.

Мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей. Незаконное орудие лова изъято, его уничтожат.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В мае прошлого года на Каме в Алексеевском районе Татарстана задержали браконьера, который незаконно ловил рыбу. У него изъяли 120 единиц рыбы, сеть для ее ловли и резиновую лодку. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценили почти в 125 тысяч рублей.

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Айрат Назипов