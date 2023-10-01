Миссия ООН прибыла в Карабах впервые за 30 лет

Миссия ООН прибыла в Нагорный Карабах впервые за 30 лет, сообщает агентство Sputnik Азербайджан.



Миссия утром проехала через Агдам в направлении Ханкенди (Степанакерт) в Карабахском регионе.

— Цель миссии — ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят представители различных агентств ООН, — указывает издание.

Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад. После вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов он существовал как непризнанная республика. В конце сентября власти объявили о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.

По данным властей Армении на 30 сентября, в Армению из Карабаха переехали более 100 тысяч человек из 120 тысяч жителей, проживавших там до последнего обострения.

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Маргарита Головатенко