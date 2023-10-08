Все ночные рейсы из России в Израиль отменены

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Росавиация ввела ограничения с 03:00 мск 8 октября на ночные рейсы из России в Израиль до особых распоряжений, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В связи с нестабильной военно-политической ситуацией в государстве Израиль с 03:00 мск 08.10.23 Росавиация вводит ограничения на ночные вылеты из аэропортов Российской Федерации в аэропорты государства Израиль до особых распоряжений, — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиакомпания получили указания «по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В авиакомпании Red Wings добавили, что в связи с нестабильной военной-политической обстановкой в Израиле, в воскресенье прогнозируется задержка рейсов RWZ4311 (Сочи — Тель-Авив) — расчетное время вылета 12:00 мск и RWZ4312 (Тель-Авив — Сочи) — расчетное время вылета 18:25 мск.

Число погибших в Израиле в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС превысило 300 человек, более 1,5 тыс. пострадали.

Вчера армию Израиля перевели в состояние боевой готовности после обстрела со стороны палестинского анклава. Гражданских лиц в южных и центральных районах страны попросили укрыться в убежищах.

В ответ Израиль начал наносить удары по сектору Газа. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о массовом призыве резервистов.

Крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет. В ответ израильская армия объявила о начале «контртеррористической» операции в секторе Газа.

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Илина Хакимова