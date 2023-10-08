В хозяйствах татарстанцев сократилось производство молока и яиц

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

По итогам января — августа 2023 года в хозяйствах населения Татарстана зафиксировали сокращение производства молока и яиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатели упали на 0,9% и 1,5% соответственно.

За восемь месяцев этого года в хозяйствах татарстанцев надоили 355,1 тысячи тонн молока. Яиц за этот период собрали 224,2 млн штук.

В сельхозорганизациях, в крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей по итогам января — августа 2023 года производство молока и яиц выросло, следует из данных Татарстанстата.

Так, в сельскохозяйственных организациях республики за восемь месяцев надоили 978 тысяч тонн молока — на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В КФХ и у ИП его производство увеличилось на 7,1%, до 139,9 тысячи тонн.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Яиц сельхозорганизации Татарстана за январь — август 2023 года собрали 835,7 млн штук — на 4,9% больше, чем за восемь месяцев прошлого года. КФХ и ИП увеличили их производство на 4,8%, до 22,6 млн штук.

Напомним, 14 сентября раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая с ежегодным посланием Госсовету республики, назвал ряд проблемных районов, которые не справляются с закупкой племенного скота и отстают в производстве молочной продукции. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина