Татарстан по темпу роста производства молока в ПФО уступил двум республикам

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По итогам января — августа 2023 года производство молока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Татарстан среди них по темпу роста занял третье место (+11,2%), уступив соседним республикам Марий Эл (+18%) и Чувашии (+11,8%).

Всего за январь — август 2023 года в Татарстане надоили 977,4 тысячи тонн молока, следует из данных официальной статистики. С этим показателем республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

На второй строчке в ПФО по производству молока идет Удмуртия, где за восемь месяцев надоили 604,7 тысячи тонн молока. Топ-3 замыкает Кировская область — 526,4 тысячи тонн.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Наименьшие надои молока в Приволжском федеральном округе по итогам января — августа 2023 года зафиксировали в Саратовской и Ульяновской областях. Они составили 91,1 тысячи и 68,8 тысячи тонн.

Всего в Приволжском федеральном округе за восемь месяцев 2023 года надоили 4,32 млн тонн молока. Это на 7,7% больше, чем за январь — август прошлого года, следует из данных Росстата.

Напомним, 14 сентября Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая с ежегодным посланием Госсовету республики назвал ряд проблемных районов, которые не справляются с закупкой племенного скота и отстают в производстве молочной продукции. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина