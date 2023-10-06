В России крупные компании наиболее внимательно следят за своим имиджем

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, в ходе которого выяснил, что реагируют на отрицательные отзывы почти три из 10 крупных предприятий и организаций России.

Обращает внимание на негативные оценки каждая шестая российская фирма. Компании, штат которых насчитывает от тысячи сотрудников, уделяют отрицательным отзывам больше внимания, чем малый и средний бизнес.

Представители крупных фирм публично отвечают недовольным клиентам или добиваются удаления критических оценок, приводя опровергающие их доказательства. Также работодатели стимулируют сотрудников к написанию одобрительных комментариев. При этом большая часть компаний, поддерживающих положительный имидж на рынке, считает негативные оценки возможностью улучшить сервис.

realnoevremya.ru (архив)

Наиболее активно работают с отрицательными отзывами предприятия и организации из таких сфер, как производство, гостинично-ресторанный бизнес, оптовая и розничная торговля.

Напомним, большинство татарстанцев признались, что хотели бы работать в крупной российской компании. Чаще всего этот вариант интересует юристов (82%), строителей (78%) и специалистов по консалтингу и инвестициям (77%). Крупные частные компании у большинства соискателей ассоциируются с надежностью и стабильностью.

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Галия Гарифуллина