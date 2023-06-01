Большинство татарстанцев хотели бы работать в крупной российской компании

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Большинство татарстанцев признались, что хотели бы работать в крупной российской компании. Такие данные получили эксперты «Яков и Партнеры» и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в рамках совместного исследования.

Так, 73% соискателей из Татарстана предпочли бы именно такого работодателя.



Чаще всего этот вариант интересует юристов (82%), строителей (78%) и специалистов по консалтингу и инвестициям (77%). Крупные частные компании у большинства соискателей ассоциируются с надежностью и стабильностью.

Фото: скриншот исследования hh.ru

Кроме того, многих также привлекают «бонусы», которые предлагает крупный бизнес: социальный пакет, ДМС и развитая корпоративная культура. Стоит отметить, что татарстанцы все же предпочли бы сейчас работать именно в российской компании: уход зарубежных компаний не лучшим образом сказался на репутации таких организаций среди соискателей.

На втором месте оказались международные компании — привлекательным вариантом для трудоустройства их считают 60% татарстанцев.

Как правило, это специалисты по консалтингу и инвестициям (72%), IT-специалисты (62%) и строители (58%).

На третьем месте расположились предприятия малого и среднего бизнеса — работой в них интересуются 57% жителей республики.

В первую очередь это представители сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), «Транспорт, логистика, перевозки» (59%) и «Розничная торговля» (57%).

И 54% татарстанцев назвали привлекательной работу в российской компании с иностранным участием. А вот реже всего соискателей из республики интересует работа в госорганах и некоммерческих организациях (по 34% ответов) и индивидуальное предпринимательство (36%).



В среднем казанцы высоко оценивают свой личный коэффициент полезного действия на работе. Так, среднестатистический казанец оценивает свой КПД в 84%, коллег в 76%, а начальства — в 60%. Интересно, каждый пятый (18%) убежден, что, вопреки законам физики, его КПД превышает 100%, и только два человека из 100 признают, что их КПД составляет менее 10%: «Не дают реализоваться в полной мере».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова