Мост на улице Нурсултана Назарбаева в Казани откроют на следующей неделе

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Ремонт моста через озеро Кабан на улице Нурсултана Назарбаева в Казани завершился. Открыть его для движения планируют на следующей неделе.

Мост уже получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Движение по нему запустят после выдачи акта ввода объекта в эксплуатацию, уточнили в мэрии Казани.

Количество полос движения на мосту увечили с шести до восьми, а несущую нагрузку — с 15 до 25 тонн на ось. Расчетная скорость движения по нему составит 70 км/час. При ремонте расширили пешеходные зоны, проложили велодорожку со стороны озера.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также на объекте появилось новое устройство сетей наружного освещения. Установлено барьерное и пешеходное ограждение. Вдоль моста провели озеленение, посеяли газон и посадили деревья, смонтировали 60 светодиодных светильников.

Напомним, изначально ремонт моста по ул. Нурсултана Назарбаева в Казани планировалось завершить в 2024 году. Позже сроки сдвинули на ноябрь этого года, а затем — на октябрь.



Мост по улице Назарбаева закрыли на капремонт в ночь на 28 сентября 2022 года. Председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов объяснил, что необходимость работ по реконструкции объекта стала очевидной еще в 2019 году после проведения обследования. Тогда специалисты определили, что он является аварийным. И поэтому мэрия ввела тогда же ограничения по передвижению через мост тяжеловесной техники.



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Татьяна Демина