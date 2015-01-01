Иннополис: жизнь одного города
Сюжет 56 материалов
9 июня 2015 года Рустам Минниханов и Дмитрий Медведев торжественно открыли новый город Иннополис, который должен стать территорией опережающего развития отечественной ИТ-индустрии. Газета "Реальное время" внимательно отслеживает, как и чем живет наукоград и особая экономическая зона, как строится и заселяется новый город, какие события проходят здесь и т.д. Читайте об этом в нашем сюжете.
- 21 нояб, 15:05 13 Отложенное увольнение мэра Иннополиса: за лето проблемы так и не были решены Весенние слухи о замене Егора Иванова его замом оказались верны, но преждевременны
- 21 июля, 16:51 48 Диагностика, реабилитация и спортивная медицина: как работает медцентр в Иннополисе
- 03 июня, 07:00 9 Мэр Иннополиса намекнул на недостаточность федерального финансирования наукограда Слухи об отставке мэра Иннополиса, подключение Романа Шайхутдинова к поиску резидентов для наукограда и китайский «кидок»
- 13 апр, 17:16 9 «В Иннополисе действует очень простой принцип: рынок минус 30% – вот такая арендная ставка» Роман Шайхутдинов взорвал обещанную «жилищную бомбу», снизив арендные ставки в наукограде с 25 тыс. рублей до 7-10 тыс. рублей в месяц
- 21 дек, 12:00 5 Иннополисянам дадут навести красоту и закупить выпечки Муслимы Латыповой
- 16 дек, 17:44 5 Виктор Вексельберг: «Рустам Нургалиевич относится к категории немногих руководителей...» «Сколково» официально включается в процесс модернизации экономики РТ
- 23 сент, 07:00 9 Futuroscope по-татарстански: появится ли французский аналог Диснейленда рядом с Иннополисом?
- 08 сент, 07:00 18 Квартиры в Иннополисе: дорогое удовольствие от друзей семьи Николая Никифорова Компания «Зион» застроит наукоград 24 таунхаусами с 80 трехэтажными апартаментами площадью до 280 кв. метров
- 01 сент, 15:50 7 День знаний в «Иннополисе»: «Исэнмесез, минем исемем Карлос» Наблюдательный совет рассмотрит заявки второй партии резидентов наукограда уже через две недели
- 28 авг, 19:04 5 Иннополис импортозаместили резидентами Среди пяти будущих резидентов татарстанского ИТ-города не оказалось ни одной иностранной компаний
- Мероприятия 28 июля, 07:00 7 Владимир Мау: «Иннополис, Иннокамск… В Татарстане опираются на мечты, а не на фантазии» Известный российский экономист дал оценку совместной работы с властями Татарстана и предсказал выход из текущего кризиса
- 16 июля, 22:03 35 Торжественный ужин в честь участников всероссийского форума «Татарстан — опора для бизнеса»
- Мероприятия 15 июля, 18:41 6 Предпринимателям Татарстана прописали «малую индустриализацию» Объем финансирования госпрограмм поддержки малого и среднего предпринимательства должен быть в 10-20 раз больше, чем сегодня
- 15 июля, 10:54 76 Открытие первого всероссийского форума «Татарстан – опора для бизнеса» с участием Рустама Минниханова
- Мероприятия 14 июля, 13:59 11 «Летний кампус-2015»: Греф, Минниханов и Никифоров в городе будущего / фото
- 07 июля, 17:23 4 Урбанисты задали 6 вопросов о будущем Иннополиса
- 10 июня, 11:06 5 «РИФ-2015»: «Интернет-экономика как рынок совершит колоссальный рывок» На «РИФ. Иннополис-2015» говорили о межотраслевом взаимодействии и амбициях выхода на мировые рынки
- 10 июня, 07:00 5 Первый частный резидент «Иннополиса» не пожалеет миллионов долларов на «мозги» наукограда Российский IT-интегратор и китайский производитель «железа» создадут дата-центр и сервисы облачных решений для резидентов нового города
- 10 июня, 07:00 5 «Если говорить объективно, сейчас у Иннополиса нет предложений для маленьких компаний» Создав инфраструктуру, дальнейшее развитие IT-города власти надеются осуществлять за счет частных инвесторов. Впереди строительство «ИТ-Диснейленда» и 13-этажного гостинично-развлекательного комплекса
- 09 июня, 15:02 33 Открытие Иннополиса с участием Дмитрия Медведева
- Мероприятия 09 июня, 13:10 9 Николай Никифоров: «Цена в 60 миллиардов на разработку отечественного ПО завышена» Министр связи РФ считает, что финансировать разработку российского ПО, которую ведут КАИ и МГТУ им. Баумана, должны инвесторы, а не государство
- 09 июня, 07:00 16 Первый житель Иннополиса: «У мэра как-то раз случилась авария с водопроводом, сантехник пришел через 15 минут» Декан IT-университета в наукограде планирует создать сеть прокатов электрокаров и электрозаправок в Казани
- Мероприятия 30 мая, 07:00 18 Глава Ростеха призвал в Казани заменить iPhone и Samsung на Yotaphone «Вертолеты России» отложили IPO в Лондоне из-за кризиса
- 29 мая, 12:01 47 Выставка ИТОПК-2015 в Иннополисе
- Мероприятия 27 мая, 07:00 10 Импортозамещение в России: утопия или скорая реальность? В Иннополисе прошла конференция по развитию информационных технологий в ОПК
- 26 мая, 14:13 18 Иннополис: город в режиме консьерж-сервиса Строящийся «IT-центр» России впервые показали широкой общественности