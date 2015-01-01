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Иннополис: жизнь одного города

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Иннополис: жизнь одного города
Фото: Максим Платонов

9 июня 2015 года Рустам Минниханов и Дмитрий Медведев торжественно открыли новый город Иннополис, который должен стать территорией опережающего развития отечественной ИТ-индустрии. Газета "Реальное время" внимательно отслеживает, как и чем живет наукоград и особая экономическая зона, как строится и заселяется новый город, какие события проходят здесь и т.д. Читайте об этом в нашем сюжете.

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