В школах Казани работает более 8,5 тысячи учителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В школах Казани на сегодняшний день работает более 8,5 тысячи педагогов. Об этом на «деловом понедельнике» заявил начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

— 5 октября по всей России будет праздноваться День учителя. Сегодня в казанских школах работает более 8,5 тысячи педагогов, для которых это особенный праздник, — сообщил он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Перед началом нового учебного Ирек Ризванов рассказывал, что за последние 5 лет в казанские школы пришли более 1,8 тысячи молодых учителей. В город приезжают работать педагоги из районов Татарстана и других регионов России — за два года переехали 13 педагогов.

Вместе с этим в Казани сохраняется дефицит педагогов. Не хватает учителей начальных классов, математики, английского языка и естественных наук.

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Татьяна Демина