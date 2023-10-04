Денис Мантуров прибыл в Казань

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казань с рабочим визитом прибыл министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Глава Минпромторга выступит на пленарном заседании III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. В нем также примут участие заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и раис Татарстана Рустам Минниханов.

Татарстанский лидер уже провел встречу с Жамшидом Ходжаевым. Они обсудили основные проекты, по которым сотрудничают две республики.

Напомним, Татарстан планирует посетить и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он намерен провести переговоры с Рустамом Миннихановым. В планах также встреча с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

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Айрат Назипов