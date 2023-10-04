Раис Татарстана обсудил с заместителем премьер-министра Узбекистана совместные проекты

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. На встрече стороны обсудили основные проекты, по которым сотрудничают две республики.

Ходжаев прибыл в регион для участия в III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, который открылся сегодня в Казани.

Также в Татарстан прибыли хокимы практически всех областей, министры и представители бизнеса.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, Татарстан в ближайшее время планирует посетить и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он хочет провести переговоры с Рустамом Миннихановым. Еще руководитель страны намерен встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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Айрат Назипов