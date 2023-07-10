Рустам Минниханов поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана, сообщает пресс-служба раиса республики.
— Сограждане доверили вам судьбу государства и свое будущее, что в современных условиях беспрецедентной глобальной нестабильности особенно ценно и служит ярким подтверждением вашего прочного авторитета, — сказал он.
Минниханов выразил надежду, что и впредь сотрудничество между Татарстаном и Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений будет плодотворным благодаря «совместным созидательным усилиям».
Он пожелал президенту Узбекистана здоровья, сил и энергии для воплощения в жизнь всего задуманного для процветания республики.
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по результатам выборов был переизбран на новый срок. Он набрал 87,05% голосов.
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