Россия добровольно сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в августе

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна добровольно сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Это произойдет уже в августе.

— В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, — цитирует его высказывания пресс-служба правительства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Месяц назад Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до конца декабря 2024 года. Сокращение добычи будет считаться от квоты на следующий год.

Тогда же страны ОПЕК+ договорились об уровне добычи нефти на 2024 год в объеме 40,46 млн б/с.

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Айрат Назипов