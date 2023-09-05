Россия продлит сокращение поставок нефти на 300 тысяч баррелей в сутки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки. Решение будет действовать до конца нынешнего года, заявил российский вице-премьер Александр Новак.

Он объяснил, что теперь власти будут ежемесячно пересматривать решение о сокращении добычи нефти. Это позволит оперативно рассматривать возможность углубления сокращения или увеличения производства в зависимости от ситуации на мировом рынке.

Новак добавил, что сокращение поставок нефти на экспорт направлено на усиление мер предосторожности, принимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле Александр Новак говорил, что страна добровольно сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Такое решение было принято в рамках усилий по обеспечению баланса рынка.

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Айрат Назипов