В Казани произошел пожар на крыше многоэтажного дома

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кровля многоэтажного жилого дома загорелась в Казани на улице Меридианной. Пожарным удалось потушить огонь почти через полтора часа после вызова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны в 10.12 — горела кровля шестиэтажного жилого дома.

Жители дома смогли эвакуироваться самостоятельно, пострадавших нет. Пожарным пришлось вскрыть кровлю с двух направлений. В 11.36 огонь был полностью ликвидирован на площади 70 кв. метров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 14 июня в Казани произошел пожар на крыше жилого дома №8/2 по ул. Чехова. О восстановлении кровли власти отчитались 7 июля. На ее ремонт выделяли 40,6 млн рублей.

Жильцов дома в день пожара эвакуировали, им предоставили временное жилье в одной из городских гостиниц. Некоторые отправились к родственникам и близким. Часть из них вернулась в свои квартиры уже 21 июня. Пострадавших в пожаре не было.



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Максим Кокунин