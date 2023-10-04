В Госдуму внесли законопроект о выплате молодоженам десяти тысяч рублей, но кабмин его не поддержал

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей впервые вступившим в брак до 35 лет. Кабмин законопроект не поддержал, сообщает ТАСС.

Документ предполагает, что для получения этой выплаты один из супругов должен обратиться с заявлением в органы социальной защиты в течение года с момента заключения брака. Кроме того, единовременная выплата не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки.

По словам одного из авторов проекта, зампреда Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, такая мера «может стать тем самым толчком к тому, чтобы подать документы в ЗАГС».

— Ведь многие тянут, чего-то ждут. Вот это будет маленький, но лишний повод расписаться. А деньги можно потратить на то, чтобы купить костюм жениху или платье невесте, добавить их в бюджет празднования или купить подарок себе на свадьбу, потратить на госпошлины, связанные с вступлением в брак, — пояснил он.

В финансово-экономическом обосновании к проекту сообщается, что расходы на реализацию инициативы будут покрыты из федерального бюджета. В правительстве законопроект не поддержали, обосновав решение тем, что в документе не были представлены расчеты объемов бюджетных ассигнований.

Напомним, в мае сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроект о выплатах для супружеских пар за продолжительность брака — 20 лет пребывания в нем и более.



Выплаты за продолжительный брак предусмотрены и в Татарстане. В этом году в Казани установили выплаты до 25 тысяч рублей супругам, которые отмечают 50-, 60- или 70-летний юбилей со дня государственной регистрации заключения брака. Однако, если сравнивать с другими регионами, в большинстве из них выплаты в разы выше, чем в столице Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин