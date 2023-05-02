В Госдуме разрабатывают законопроект о выплатах за продолжительный брак

В Госдуме разрабатывают законопроект о выплатах для супружеских пар за продолжительность брака — 20 лет пребывания в нем и более. Об этом сообщил ТАСС один из разработчиков инициативы, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.



— Мы считаем, что, с учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи, — сказал он и напомнил, что в ряде регионов России уже установлены меры поддержки таких пар.

Ярослав Нилов считает, что было бы правильно предложить инициативу в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Если люди находятся в браке более 20 лет — давайте им будем выплачивать по 20 тысяч каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки, — сказал депутат.

Выплаты за продолжительный брак предусмотрены и в Татарстане. В этом году в Казани установили выплаты до 25 тысяч рублей супругам, которые отмечают 50-, 60- или 70-летний юбилей со дня государственной регистрации заключения брака. Однако, если сравнивать с другими регионами, в большинстве из них выплаты в разы выше, чем в столице Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко