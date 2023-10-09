Объем парикмахерских и косметических услуг в Татарстане вырос более чем на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января-августа 2023 года объем парикмахерских и косметических услуг, оказанных населению Татарстана, составил 4,028 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 34%.

В августе объем парикмахерских и косметических услуг, оказанных татарстанцам, составил 578,8 млн рублей. Показатель оказался на 32,6% больше, чем в аналогичном месяце 2022 года.

На парикмахерские и косметические услуги по итогам января-августа этого года пришлась десятая часть общего объема бытовых услуг, оказанных жителям Татарстана. В августе их доля составила 10,7%, следует из данных Татарстанстата.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в августе 2023 года объем платных услуг, оказанных татарстанцам, составил 32 млрд рублей. Это на 8,7% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

В целом по итогам января — августа 2023 года объем платных услуг населению Татарстана составил 260,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 7,4%.



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Татьяна Демина