Объем платных услуг в Татарстане увеличился на 7,4%

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

По итогам января — августа 2023 года объем платных услуг населению Татарстана составил 260,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 7,4%, следует из данных официальной статистики.

Татарстан в Приволжском федеральном округе стал лидером по темпу роста объема платных услуг. Следом идут Оренбургская область (+5,8%), Удмуртия (+4,6%), Пермский край и Саратовская область (+4,5%), Пензенская и Самарская области (+4,2%), Нижегородская область (+3,7%), Башкортостан (+2,4%), Чувашия (+2,3%) и Кировская область (+1,4%).

В трех регионах Приволжского федерального округе по итогам восьми месяцев объем платных услуг населению сократился. Это Марий Эл (-5%), Мордовия (-0,8%) и Ульяновская область (-0,1%).

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе по итогам января — августа 2023 года объем платных услуг населению составил 1,44 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 4%, подсчитали в Росстате.

Напомним, за январь — июль 2023 года объем платных услуг, оказываемых населению в Татарстане, оценивался в 228,3 млрд рублей. Это на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина