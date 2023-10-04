В Татарстане в августе вырос объем платных услуг

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В августе 2023 года объем платных услуг, оказанных населению Татарстана, составил 32 млрд рублей. Это на 8,7% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

По сравнению с июлем 2023 года объем платных услуг, оказанных татарстанцам, увеличился на 5,5%. Для сравнения: в предыдущие месяцы в месячном выражении наблюдалась отрицательная динамика — в июле (-0,4%), в июне (-5,4%), в мае (-4,5%), в апреле (-8%), в январе (-7,5%).

Август по объему платных услуг, оказанных населению республики, находится на 5-м месте по итогам восьми месяцев 2023 года. Лидируют март (35,7 млрд), февраль (34 млрд), январь (33,371 млрд) и апрель (33 млрд), следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Напомним, по итогам января — августа 2023 года объем платных услуг населению Татарстана составил 260,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 7,4%.



В Приволжском федеральном округе Татарстан по итогам восьми месяцев стал лидером по темпу роста объема платных услуг. Следом идут Оренбургская область (+5,8%), Удмуртия (+4,6%), Пермский край и Саратовская область (+4,5%), Пензенская и Самарская области (+4,2%), Нижегородская область (+3,7%), Башкортостан (+2,4%), Чувашия (+2,3%) и Кировская область (+1,4%).



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Татьяна Демина