Виктория Абрамченко: правительство России примет необходимые меры для защиты снежного барса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Республику Алтай провела совещание по вопросам сохранения и охраны места обитания снежного барса (ирбиса). Она заявила, что власти примут все необходимые меры для защиты этого животного, сообщает пресс-служба правительства.

По ее словам, популяция снежного барса в мире сократилась практически в 2 раза за последние десятилетия и составляет около 2 тысяч особей. В России насчитывается около 70—90 особей, половина из которых обитает в Алтае, отметила она.

Как добавила зампредседателя правительства, из-за нерегулируемой охоты и случаев браконьерства также сократилась и популяция сибирского горного козла и алтайского барана, являющихся основной кормовой базой снежного барса.

Абрамченко поддержала предложения по дополнительным мерам защиты природы и отметила, что сейчас ведется обсуждение расширения границ нацпарка «Сайлюгемский» или создания новой особо охраняемой природной территории федерального значения. Она поручила Минприроды совместно с регионом подготовить план мероприятий по борьбе с браконьерством и сохранению редких видов животных. План мероприятий должен быть утвержден до ноября этого года.

Эти меры позволят к 2030 году удвоить численность снежных барсов в регионе, подчеркнула Абрамченко.

В мае на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» также обсуждалось восстановление редких видов животных как одно из направлений национального проекта «Экология». С докладом «По следам снежного барса: исчезновение и восстановление редких видов животных» в рамках трека «Устойчивое развитие» выступал глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков.

Республика занимается изучением проблем сохранения и разведения снежного барса на протяжении нескольких лет. В рамках этой работы реализуется проект создания Центра по изучению редких видов кошек «Ак Барс», который получил поддержку Минприроды России и вошел в федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Вторая площадка проекта — Центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс» — будет реализована в Алтае. На его территории в естественных условиях планируют разводить ранее обитавших в этих местах животных, в том числе крупных кошек, и краснокнижные растения. В научно-исследовательской работе задействуют татарстанские учреждения, в том числе Казанский научный центр Российской академии наук и КФУ.

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Максим Кокунин