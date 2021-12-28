Власти Алтая совместно с Татарстаном планируют создать Центр по сохранению редких видов млекопитающих

На Алтае объявили наступающий 2022 год Годом снежного барса в регионе. Об этом заявил глава республики Олег Хорохордин.

До 1 февраля там разработают план мероприятий. В рамках соглашения о сотрудничестве с Татарстаном на Алтае планируется создать Центр по сохранению, разведению и реабилитации редких видов млекопитающих. В организации будет лаборатория по изучению генетики и биологии снежного барса и других диких кошек. Центр появится на территории Майминского района, передает ТАСС.

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В конце декабря 2020 года в министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана презентовали проект инфраструктуры Центра по изучению редких видов кошек «Ак Барс» в республике.

Разговоры о создании Центра разведения снежного барса в Татарстане начались в 2017 году. Тогда в планах было обеспечивать все условия, а именно — скалистую местность, чтобы приблизить среду обитания ирбисов к естественной.

Татьяна Леухина