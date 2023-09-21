«Атом» планирует разработать беспилотный электромобиль к 2030 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российский «Атом» планирует разработать беспилотный автомобиль к 2030 году, сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Кама» Анатолий Кияшко в рамках форума Kazan Digital Week.



По словам Кияшко, к 2025 году «Атом» будут выпускать «с определенными помощниками для водителя». Будут доступны около 17 функций. К 2030 году компания выйдет на беспилотники:

— К 2030 году будем стремиться выйти на уровень беспилотности, который позволяет меньше управлять автомобилем, — приводит ТАСС слова Кияшко.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Электромобиль «Атом» впервые представят в мае 2023 года, старт продаж намечен на 2025 год, транспорт будут выпускать на заводе «Москвич». Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд.

В мае на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» впервые представили электромобиль «Атом» от проекта АО «Кама». Планируемая цена электромобиля составит чуть меньше 2 млн рублей. Рассчитывается, что «Кама» после старта продаж сможет поставить клиентам 25—30 тыс. машин. На предприятии планируют довести производство до 100 тыс. электромобилей в год.

После старта их серийного производства «Атом» могут начать внедрять такси, каршеринг и сервисы доставки заказов Казани и других городов-миллионников.

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Маргарита Головатенко