В Зеленодольском районе Татарстана начинается отопительный сезон

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Зеленодольском районе Татарстана c 2 октября стартует отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 20 сентября тепло подается в 255 объектов соцкультбыта. Всего в Зеленодольском районе 704 многоквартирных дома с центральным отоплением, из которых 100% готовы к пуску тепла.

Напомним, в Набережных Челнах дату начала отопительного сезона установили на 25 сентября. Тепло в многоквартирные дома города стали пускать с 27 сентября. Как рассказал мэр автограда Наиль Магдеев, это осознанное решение, чтобы создать комфортные условия на объектах социально-культурной сферы.



— Мы осознанно пошли на то, чтобы дать тепло всем тем потребителям, которые сегодня в этом нуждаются — например, больницы. Есть лежачие больные, люди, которые с трудом передвигаются. У них должны быть комфортные условия, а с учетом того, что ночные температуры опускаются до +10, это уже достаточно прохладно. С учетом нашего жизненного и профессионального опыта начало отопительного сезона даже при такой температуре оправданно, — говорил мэр.



По состоянию на 19 сентября в Татарстане решение о начале отопительного сезона приняли 13 муниципальных образований. Он стартовал в Агрызском, Аксубаевском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Муслюмовском, Новошешминском, Черемшанском и Ютазинском районах республики.

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Максим Кокунин