На Паралимпиаде 2024 года могут выступить около 300 российских спортсменов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Общее число российских спортсменов на Паралимпийских играх 2024 года в Париже может достигнуть 300 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова.

— Мы надеемся, что паралимпийские федерации будут допускать наших спортсменов до соревнований, чтобы они смогли отбираться. Критерии есть в общих чертах, исполком в ближайшее время все это более четко сформулирует, — сказал он.

По его словам, российские спортсмены откажутся принимать участие в Паралимпиаде, если для этого потребуется подписать декларацию.

— Целый ряд олимпийских федераций, которые проводят соревнования среди паралимпийцев, во время соревнований в Европе требовали от наших спортсменов подписания деклараций. Если такое же будет, наши спортсмены никуда не поедут, — заявил глава ПКР.

В конце прошлого месяца Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета проголосовала против предложения о полном приостановлении членства Паралимпийского комитета России в организации.

Против предложения о полном приостановлении членства проголосовали 74 члена МПК, за — 65. Еще 13 членов организации воздержались. Отмечается, что после обеда генассамблея обсудит предложение о частичном приостановлении членства ПКР.

При этом в начале сентября представители МПК рассказали, что намерены хорошо подготовиться к Генеральной ассамблее в Бахрейне, чтобы навсегда приостановить членство ПКР.

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Максим Кокунин