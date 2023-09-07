Международный паралимпийский комитет собирается навсегда приостановить членство России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Представители Международного паралимпийского комитета (IPC) рассказали, что намерены хорошо подготовиться к генеральной ассамблее в Бахрейне, чтобы навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России в организации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ПКР Павла Рожкова.

— Осенью прошлого года генассамблея IPC приостановила членство ПКР, лишив всех прав, за исключением обязанности платить членский взнос. Мы с этим решением не согласились, его опротестовали и выиграли в апелляционном трибунале IPC. Выиграв в трибунале, мы были восстановлены, подали заявку в IPC, чтобы мероприятия на территории РФ входили в календарь IPC. В этом нас поддержали и включили в календарь целый ряд соревнований, которые позволили нам лицензировать наших спортсменов, завоевать необходимые рейтинги для участия в Паралимпиаде в Париже и подать заявку в оргкомитет на участие в Играх, — сказал Рожков.

По его словам, IPC также отказал сборной в участии в Азиатских Паралимпийских играх.

— Оргкомитет Азиатских игр общий, сейчас они думают, что могут сделать в этой ситуации. IPC успокоиться не может, 27 сентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная ассамблея, как они заявляют, они лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР. Мы активно работаем с Минспортом, МИД и юридическими организациями, чтобы очень достойно себя представить на этой ассамблее. Надеемся на те позитивные сдвиги, что происходят в Азии, что сможем на самом деле дать в Бахрейне бой исполкому IPC, — добавил Рожков.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в мае Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России на решение о приостановлении членства в организации.



— Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется, — говорилось в сообщении организации.

В Паралимпийском комитете России подчеркнули, что рассматривают варианты дальнейшей юридической защиты прав спортсменов в вопросе недопуска к международным соревнованиям.

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Максим Кокунин