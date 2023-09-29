Генассамблея МПК не поддержала предложение о полном приостановлении членства российского комитета

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) проголосовала против предложения о полном приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом сообщает «РИА Новости».

Против предложения о полном приостановлении членства проголосовали 74 члена МПК, за — 65. Еще 13 членов организации воздержались. Отмечается, что после обеда генассамблея обсудит предложение о частичном приостановлении членства ПКР.

Напомним, в начале этого месяца представители Международного паралимпийского комитета рассказали, что намерены хорошо подготовиться к генеральной ассамблее в Бахрейне, чтобы навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России в организации.

— Осенью прошлого года генассамблея МПК приостановила членство ПКР, лишив всех прав, за исключением обязанности платить членский взнос. Мы с этим решением не согласились, его опротестовали и выиграли в апелляционном трибунале IPC. Выиграв в трибунале, мы были восстановлены, подали заявку в МПК, чтобы мероприятия на территории РФ входили в календарь МПК. В этом нас поддержали и включили в календарь целый ряд соревнований, которые позволили нам лицензировать наших спортсменов, завоевать необходимые рейтинги для участия в Паралимпиаде в Париже и подать заявку в оргкомитет на участие в Играх, — комментировал ситуацию глава ПКР Павел Рожков. По его словам, МПК также отказал сборной в участии в Азиатских Паралимпийских играх.

В мае Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил жалобу Паралимпийского комитета России на решение о приостановлении членства в организации.



— Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение генеральной ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в организации отменяется, — говорилось в сообщении организации.

В Паралимпийском комитете России подчеркнули, что рассматривают варианты дальнейшей юридической защиты прав спортсменов в вопросе недопуска к международным соревнованиям.



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Максим Кокунин