Кабмин России выделит еще 10 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев (архив)

Правительство России выделит еще 10 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами завил председатель правительства Михаил Мишустин.

По его словам, один из ключевых инструментов поддержки агропромышленного комплекса — это льготное кредитование наших сельхозпроизводителей по ставке 5%. Решение связано с тем, что во втором полугодии 2023-го ЦБ поднял ключевую ставку, в результате чего выдача этих займов была приостановлена, пояснил Мишустин.

Вместе с этим он отметил, что в конце сентября из резервного фонда на эти цели уже было выделено 45 млрд рублей.

— Принятые решения помогут не только обслуживать действующие обязательства аграриев, но и реализовывать новые проекты, нарастить объемы производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия и сохранить для наших граждан широкий выбор качественных отечественных продуктов, — сказал премьер-министр.

realnoevremya.ru/Алексей Вангаев (архив)

Напомним, программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по ставке до 5%.

До хозяйств Татарстана по состоянию на сентябрь 2023 года было доведено более 8,6 миллиарда рублей господдержки. Всего отрасли было выделено 14,1 миллиарда рублей, в том числе 3,4 млрд рублей из федерального и 10,7 млрд рублей из республиканского бюджетов.



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Максим Кокунин