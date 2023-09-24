Кабмин России выделил дополнительные 45 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Правительство России выделило дополнительные 45 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



— На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 45 млрд рублей. Это позволит просубсидировать более 40 тыс. займов, — сказано в сообщении.

В кабмине объяснили, что необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года до 13%. Источником средств стал резервный фонд правительства.

realnoevremya.ru

Уточняется, что все выделенные средства пойдут на субсидирование займов, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции.

Напомним, программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году.

В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по ставке до 5%.

До хозяйств Татарстана по состоянию на сентябрь 2023 года было доведено более 8,6 миллиарда рублей господдержки. Всего отрасли было выделено 14,1 миллиарда рублей, в том числе 3,4 млрд рублей из федерального и 10,7 млрд рублей из республиканского бюджетов.



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Илина Хакимова