Кабмин России выделил дополнительные 45 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям
Правительство России выделило дополнительные 45 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
— На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей будет дополнительно направлено 45 млрд рублей. Это позволит просубсидировать более 40 тыс. займов, — сказано в сообщении.
В кабмине объяснили, что необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России во втором полугодии 2023 года до 13%. Источником средств стал резервный фонд правительства.
Уточняется, что все выделенные средства пойдут на субсидирование займов, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции.
Напомним, программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году.
В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по ставке до 5%.
До хозяйств Татарстана по состоянию на сентябрь 2023 года было доведено более 8,6 миллиарда рублей господдержки. Всего отрасли было выделено 14,1 миллиарда рублей, в том числе 3,4 млрд рублей из федерального и 10,7 млрд рублей из республиканского бюджетов.
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