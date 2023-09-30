Вероника Кудерметова вышла в финал теннисного турнира в Токио

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову в полуфинальном матче теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет порядка $780 тысяч. Об этом сообщает «РИА Новости».

Встреча 1/4 финала завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3 в пользу Кудерметовой, посеянной на турнире под восьмым номером. Теннисистки провели на корте 3 часа 25 минут.

В финале спортсменка сыграет против победительницы матча между гречанкой Марией Саккари (4-й номер посева) и американкой Джессикой Пегулой (2).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, вчера Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира WTA в Токио, победив польку Игу Свентек, вторую ракетку мира, со счетом 6:2, 2:6, 6:4. Польская спортсменка занимала первую строчку в рейтинге WTA c апреля прошлого года по сентябрь 2023-го.



27 сентября сообщалось о том, что Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Токио, обыграв Кайлу Дэй из США. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут, а завершился он со счетом 6:3, 6:3.

В июле Кудерметова не смогла пройти в следующий круг на турнире в Уимблдоне. Она проиграла сопернице из Чехии Маркете Вондроушовой — 3:6, 3:6. Встреча длилась 1 час и 28 минут.

После этого казанская теннисистка и ее напарница Людмила Самсонова снялись с парного турнира на Уимблдоне. Причиной стала травма теннисистки. Спортсменки должны были сыграть с британской парой Алисия Барнетт — Оливия Николлс.



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Максим Кокунин