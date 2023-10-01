«Ак Барс» обыграл «Амур» в домашнем матче

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов

«Ак Барс» дома победил «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

У казанцев забивали Кирилл Семенов и Илья Сафонов — они оформили дубли. Еще одну шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий. У хабаровской команды голом отличился Станислав Бочаров.

Команда из Казани вышла на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, на счету команды 17 очков в 12 матчах. «Амур» расположился на 9-й строчке, набрав 11 очков в 12 встречах.

В пятницу «Ак Барс» в овертайме проиграл нижегородскому «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась счетом 2:1 ОТ.

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Маргарита Головатенко