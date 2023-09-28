«Ак Барс» проиграл нижегородскому «Торпедо» в овертайме
Казанский ХК «Ак Барс» в овертайме проиграл нижегородскому «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась счетом 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).
Игру начали хозяева льда. «Барсы» сравняли счет в третьей двадцатиминутке, но в овертайме нижегородцы забрали победу.
У казанцев единственной шайбой отличился Дмитрий Кагарлицкий.
В воскресенье, 1 октября, команда из Казани примет «Северсталь».
Казанский ХК «Ак Барс» уступил минскому «Динамо» в домашнем матче КХЛ, игра завершилась со счетом 3:2.
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