Лидер Нигера заявил, что французские военные не смогли победить террористов в стране

Лидер захвативших власть в Нигере военных Абдурахман Тчиани заявил, что французские военные, которые готовятся к отъезду из страны, так и не смогли помочь в победе над терроризмом, сообщает «Интерфакс».



— Мало того, что они не смогли побороть терроризм, так еще и самих террористов стало больше, — цитирует издание французские СМИ.

Тчиани указал, что нигерийские власти сейчас готовятся к отъезду французских военных в связи с тем, что последние остановили сотрудничество. Лидер Нигера заявил, что военные совершили переворот в стране потому, что власти не прислушивались к их мнению по вопросам безопасности страны.

Ночью с 26 на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал восстановить конституционный порядок в Нигере.

В августе США эвакуировали из Нигера часть сотрудников своего посольства и около сотни граждан.

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Маргарита Головатенко