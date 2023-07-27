Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере на фоне попытки переворота. Свою точку зрения он выразил в эфире «Первого канала».

— Мы подтверждаем нашу позицию, что в Нигере нужно восстановить конституционный порядок. Переворот осудил госсекретарь США Блинкен, англичане осудили, генсек ООН — все они сказали, что недопустимо менять власти недемократическим путем, — констатировал министр.

Этот инцидент напомнил Сергею Лаврову февральские события 2014 года на Украине. По его словам, в то время лидеры стран Запада не откликнулись на просьбу России призвать оппозицию к порядку и допустили госпереворот.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ночью с 26 на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. В связи с этим в стране приостановили работу учреждений. Мятежники ввели общенациональный комендантский час с 19.00 до 05.00 (с 21.00 до 07.00 мск).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере прекратить деятельность по подрыву демократических принципов в государстве и освободить действующего главу государства.

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Айрат Назипов