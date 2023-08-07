США частично эвакуировали сотрудников своего посольства из Нигера

США эвакуировали из Нигера часть сотрудников своего посольства и около сотни граждан. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

— В отношении посольства мы завершили организованный вывоз в пятницу. Мы также помогли примерно ста американским гражданам, которые покинули страну чартерным рейсом в пятницу, — заявил он.

По его словам, рейс организовали власти США. Еще примерно «две дюжины» американцев покинули Нигер рейсами, которые организовали Франция, Испания и Италия.

Ночью с 26 на 27 июля военные Нигера объявили об отстранении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ республики. На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал восстановить конституционный порядок в Нигере.

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Елизавета Пуншева