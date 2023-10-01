Сегодня в Казани прогнозируется до +23 градусов

В воскресенье, 1 октября, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +21 до +23 градусов. В целом по Татарстану температуры воздуха не превысят +19..+24°С.

Также в Казани юго-западный ветер до 5—10 м/с, местами порывами до 14 м/с.

Напомним, в ближайшие дни в Татарстане ожидается аномально теплая погода. Температура будет на 5—9 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Максим Кокунин