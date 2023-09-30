Гидрометцентр России: в ближайшие дни в Татарстане ожидается аномально теплая погода

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ближайшие дни в Татарстане ожидается аномально теплая погода. Температура будет на 59 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, такая же ситуация будет в Архангельской, Пензенской, Кировской, Вологодской областях и Якутии. Как уточнил специалист, на территории Татарстана потеплеет до +24 градусов. В это же время в других регионах температура будет достигать и до +25 градусов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в субботу и воскресенье, 30 сентября и 1 октября, Татарстан окажется под влиянием антициклона. Вероятность осадков небольшая. В минувшие выходные — 23 и 24 сентября — в Казани среднесуточные температуры воздуха превысили норму на 7—8 градусов. По всей республике воздух прогревался до +22..+27 градусов.



По первоначальному прогнозу, в конце сентября и в начале октября в регионе возможны дожди. Днем температуры воздуха не превысят +23 градусов. По ночам они могут опускаться до +2°С. При этом на отопительный период 2023—2024 годов, среднемесячная температуры октября в республике окажется выше нормы. Для этого месяца она должна составлять +4,9 градуса.



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Максим Кокунин