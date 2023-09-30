Дмитрий Медведев: СВО будет продолжаться до уничтожения киевского режима

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Специальная военная операция на Украине продолжится до полного уничтожения нацистского киевского режима, а новых регионов в составе России будет больше. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведевэ

— Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше, — написал он в День воссоединения новых регионов с Россией.

Медведев подчеркнул, что на референдумах год назад жители этих территорий «приняли судьбоносное решение — быть со своим Отечеством».

— Этот выбор стал символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности, — считает он.

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ за сентябрь 2023 года превысили 17 тысяч человек, 2,7 тысячи единиц вооружения и военной техники.

Напомним, специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.

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Максим Кокунин