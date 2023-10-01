Татарстан стал четверым в ПФО по темпу роста ввода жилья за январь — август

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за январь — август 2023 года ввели 2,87 млн квадратных метров жилья — на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По темпу роста объемов строительства республику в Приволжском федеральном округе обошли Ульяновская область (+34,5%), Нижегородская область (+24,8%) и Пензенская область (+16,2%),

Ввод жилья по сравнению с январем — августом прошлого года увеличился в большинстве регионов ПФО. Исключение Марий Эл (-0,5%), Самарская область (-1,6%) Кировская область (-2,2%), Пермский край (-2,5%), Мордовия (-5,7%) и Чувашия (-25,9%).

В целом в Приволжском федеральном округе за январь — август 2023 года построили 13,6 млн «квадратов» жилья. Это на 6,8% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по итогам января — июля 2023 года Татарстан занимал лидирующую позицию в ПФО по объему введенного жилья. За семь месяцев построили 2,498 млн «квадратов» — на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина