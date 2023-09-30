В Татарстане уменьшилось число соискателей, которым срочно нужна работа

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По итогам III квартала 2023 года в Татарстане доля кандидатов, которым необходимо трудоустроиться как можно скорее, составила 64%. Во II квартале года таких ответов было 68%, сообщают эксперты hh.ru.

Критично трудоустройство для каждого четвертого соискателя (26%), скорее критично — для 38% опрошенных. Не спешит с заключением договора треть респондентов, тогда как в II квартале их доля составляла 28%.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Наиболее остро вопрос поиска работы стоит для специалистов из сферы искусства и высшего менеджмента. Реже всего возникает потребность в срочном трудоустройстве у работников таких отраслей, как производство, автомобильный бизнес, строительство и недвижимость.



В Приволжском федеральном округе самочувствие кандидатов на трудоустройство поднялось с -0,001 пункта в II квартале до +0,003 пункта в текущем.

Напомним, в регионах Поволжья за II квартал 2023 года индекс самочувствия трудящихся жителей стал выше на 0,01 пункта. В I квартале он составлял -0,02 пункта.



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Галия Гарифуллина