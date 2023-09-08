В ПФО настроения соискателей по итогам II квартала 2023 года стали лучше, но все еще остаются негативными

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В регионах Поволжья за II квартал 2023 года самочувствие трудящихся жителей поднялось на 0,01 пункта, но до сих пор остается негативным. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы hh.ru.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Жители ПФО все еще не чувствуют себя стабильно на рынке труда: индекс самочувствия соискателей во II квартале этого года составляет -0,01 пункта. В I квартале он был ниже: -0,02 пункта.

По России индекс самочувствия трудящихся за II квартал 2023 года находится на уровне -0,03 пункта, тогда как в I квартале составлял -0,06 пункта.

Напомним, в России за год снизилось количество официально зарегистрированных безработных: сейчас оно составляет 487 тысяч человек, что на 27% ниже, чем в августе 2022 года. По национальному проекту «Демография» проводят обучение по более 10 тыс. образовательных программ и 254 направлениям.

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Галия Гарифуллина