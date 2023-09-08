В ПФО настроения соискателей по итогам II квартала 2023 года стали лучше, но все еще остаются негативными
В регионах Поволжья за II квартал 2023 года самочувствие трудящихся жителей поднялось на 0,01 пункта, но до сих пор остается негативным. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы hh.ru.
Жители ПФО все еще не чувствуют себя стабильно на рынке труда: индекс самочувствия соискателей во II квартале этого года составляет -0,01 пункта. В I квартале он был ниже: -0,02 пункта.
По России индекс самочувствия трудящихся за II квартал 2023 года находится на уровне -0,03 пункта, тогда как в I квартале составлял -0,06 пункта.
Напомним, в России за год снизилось количество официально зарегистрированных безработных: сейчас оно составляет 487 тысяч человек, что на 27% ниже, чем в августе 2022 года. По национальному проекту «Демография» проводят обучение по более 10 тыс. образовательных программ и 254 направлениям.
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