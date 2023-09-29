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Министр спорта Татарстана: республика готова провести турнир развития УЕФА

11:49, 29.09.2023
Министр спорта Татарстана: республика готова провести турнир развития УЕФА
Фото: realnoevremya.ru

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что республика имеет достаточное количество инфраструктуры для проведения турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает ТАСС.

— Мы всегда открыты к диалогу и переговорам. Если будет такой запрос на проведение — всегда рады. Тем более инфраструктура нам позволяет, особенно по футболу. У нас есть крытые манежи, можем проводить соревнования и в зимний, и в летний период времени. Три стадиона вместе с «Рубином» на территории Казани, в Набережных Челнах у нас отличный стадион. То есть нет проблем, — сказал он.

В июне этого года советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент выразил надежду, что команды из России снова будут соревноваться в международных турнирах.

По его словам, УЕФА выполняет все обязательства перед Российским футбольным союзом (РФС), включая финансовую поддержку и участие в различных проектах организации.

Напомним, после начала спецоперации Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях.

23 декабря 2022 года президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о готовности Азиатской конфедерации футбола принять Россию в свой состав. Он отметил, что решение будет приниматься большинством голосов. Но голосование перенесли.

Уже 30 декабря исполком РФС совместно с УЕФА принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься анализом и выработкой дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.

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Максим Кокунин
СпортФутбол Татарстан

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