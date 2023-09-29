Министр спорта Татарстана: республика готова провести турнир развития УЕФА

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что республика имеет достаточное количество инфраструктуры для проведения турнира развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает ТАСС.

— Мы всегда открыты к диалогу и переговорам. Если будет такой запрос на проведение — всегда рады. Тем более инфраструктура нам позволяет, особенно по футболу. У нас есть крытые манежи, можем проводить соревнования и в зимний, и в летний период времени. Три стадиона вместе с «Рубином» на территории Казани, в Набережных Челнах у нас отличный стадион. То есть нет проблем, — сказал он.

В июне этого года советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент выразил надежду, что команды из России снова будут соревноваться в международных турнирах.

По его словам, УЕФА выполняет все обязательства перед Российским футбольным союзом (РФС), включая финансовую поддержку и участие в различных проектах организации.

Напомним, после начала спецоперации Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях.

23 декабря 2022 года президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о готовности Азиатской конфедерации футбола принять Россию в свой состав. Он отметил, что решение будет приниматься большинством голосов. Но голосование перенесли.

Уже 30 декабря исполком РФС совместно с УЕФА принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься анализом и выработкой дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин