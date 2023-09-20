Более 300 тысяч машин проехали по трассе М-12 за первую неделю

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За первую неделю по трассе М-12 проехало 305 тысяч автомобилей. Самым востребованным стал участок от Москвы до Электроуглей (обход Балашихи). В среднем по нему проезжало 26 тысяч авто в сутки, информирует пресс-служба «Автодора».

— Первая неделя после открытия сквозного движения по М-12 от Москвы до Арзамаса подтвердила и даже превзошла прогнозы по интенсивности движения по новой скоростной дороге в Московской и Владимирской областях. После запуска движения ожидали, что в сутки будет проезжать 15 тысяч автомобилей, — сказал председатель правления компании Вячеслав Петушенко.

В декабре 2023 года автомобилисты поедут по М-12 уже до Казани, а затем и до Екатеринбурга. Дорога станет частью транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тысяч км от Санкт-Петербурга до Владивостока.

В этом месяце, 8 сентября, президент России Владимир Путин открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса, расположенный в Нижегородской области. Его общая протяженность составляет 415 км.

По последним данным, участок М-12 от Арзамаса до Казани готов более чем на 80%. Работы на сегодняшний день продолжаются на мосту через Волгу. В октябре дорожники планируют завершить на объекте укладку асфальтобетона.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Востоком». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».



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Айрат Назипов