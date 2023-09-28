Сергей Лавров заявил об открытости Игр БРИКС в Казани для спортсменов из недружественных стран

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Игры БРИКС, которые пройдут в Казани в 2024 году, открыты для спортсменов из недружественных России стран — они могут принять участие в них. Такое заявление сделал глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

— У нас нет недружественных спортсменов, недружественных граждан, даже недружественных стран у нас особо нет — есть правительства недружественные, которые на какое-то время пришли к власти в странах, чьи народы, чьи граждане всегда имели очень хорошие, добрые связи с нами, — сказал он в интервью ТАСС.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. В соревновательную программу включены 25 видов спорта. Подробнее о мероприятии, которое столица Татарстана примет впервые — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина