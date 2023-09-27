Владимир Путин поручил Минздраву придумать, как улучшить ситуацию с медизделиями для диабетиков

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко за неделю продумать меры по улучшению ситуации с устройствами для лечения сахарного диабета, сообщает ТАСС.



На проблемы людей с сахарным диабетом обратил внимание руководитель исполкома «Общероссийского народного фронта» Михаил Кузнецов на заседании главы государства с членами правительства. Одна из таких проблем — дефицит устройств непрерывного мониторинга глюкозы.

— Через недельку все-таки мне еще раз передоложите, что и как вы предполагаете сделать в ближайшее время, чтобы ситуацию менять к лучшему, в нужном нам направлении, — обратился Путин к главе Минздрава.

О снижении доступности продукции для непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) у пациентов с диабетом и проблемах с поставками аппаратов ирландско-американской компании Medtronic сообщила в сентябре директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева. Она указала, что Минздрав ищет альтернативных производителей. Прежде всего проверяются аппараты из Китая, но «не все они соответствуют требованиям для пациентов».

В конце марта этого года стало известно, что датская компания Novo Nordisk будет поставлять в Россию препарат для диабетиков «Оземпик» только до декабря 2023 года. Компания уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок на территорию РФ в ноябре 2022 года. В апреле стало известно, что еще один датский препарат от сахарного диабета, «Ребелсас», перестанут поставлять в Россию с 2024 года.



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Маргарита Головатенко