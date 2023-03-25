Датская компания Novo Nordisk прекратит поставлять в Россию препарат для диабетиков «Оземпик» к концу года

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Датская компания Novo Nordisk будет поставлять в Россию препарат для диабетиков «Оземпик» до декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Как рассказали в ведомстве, компания уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок на территорию РФ в ноябре 2022 года.

— Согласно существующему законодательству, любой производитель лекарственных препаратов обязан заранее — за один год — предупреждать Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о планируемом прекращении поставок лекарств, — пояснили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте прошлого года «Реальное время» рассказало, что татарстанские диабетики, а также пациенты с другими заболеваниями оказались в группе риска из-за срыва поставок импортных лекарств в результате западных санкций в адрес России в условиях спецоперации на Украине. Несмотря на то, что зарубежные производители инсулина не отказывались доставлять препараты в РФ, вызванный ограничениями логистический кризис спутал все графики, а в аптеках наблюдался дефицит некоторых медикаментов. Тем не менее, как заверили «Реальное время» в Минздраве Татарстана, все необходимые импортные лекарства и медицинские изделия были закуплены республикой в достаточном количестве и закупать их в годовом запасе нет необходимости.

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Айрат Назипов